Nöbetçi Eczaneler - 12 Aralık 2020

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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12/12/2020

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Nöbetçi Eczaneler - 12 Aralık 2020

LEFKOŞA:

ÇAĞANSOY ECZANESİ

 Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

 03922236766

***

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

 Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17 Lefkoşa

 03924448688

 ***

YELİM ECZANESİ

 ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI

 03922287866

GİRNE:

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

 Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı

 03928223202

***

YUSUF TANDOĞAN GİRNE ECZANESİ

 Beşparmaklar Cad. Ufuktan 1 Apt.Dük.N0:4 Çatalköy Girne

 05488653434

 GAZİMAĞUSA:

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance Şık Prenses ve Sebze Meyve Sepeti yanı Çelikkaya Diş Kliniği altı

 03923651338

***

İNEM MİMAR ECZANESİ

 Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa

 05488422795

GÜZELYURT:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

 03927141222

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

12/12/2020 09:03
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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