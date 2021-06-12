Nöbetçi Eczaneler - 12 Haziran 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi

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12/06/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 12 Haziran 2021

LEFKOŞA:

CANEŞ ECZANESİ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

 0392 225 52 20

***

İZEM ECZANESİ

 İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

 03922280040

***

ÖZÜN ECZANESİ

 17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

 03922241210

GİRNE:

ADAŞEHİR ECZANESİ

 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Girne (Arçelik Yanı, Yok Yoktur Market karşısı)

 03928150188

***

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne

 05338463330

GAZİMAĞUSA:

MAĞUSA ECZANESİ

 LİMAN YOLU ÖNDER AVM YANI, EŞREF BİTLİS CADDESİ. MAGUSA PORT RESIDENCE NO:2

 03923651920

 ***

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA

 03923654240

GÜZELYURT:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt

 7142000

İSKELE:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

 05391099577

 

 LEFKE:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı

 05338419578

 

12/06/2021 08:45
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TAGS: , Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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