Nöbetçi Eczaneler - 12 Nisan 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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12/04/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 12 Nisan 2021

LEFKOŞA:

DERYA ECZANESİ

 Cengiz Topel Sok. Yağcıoğlu Apt. No:3 Adidas arkası Dereboyu Lefkoşa

 0392 227 61 98

***

KERMİYA ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan

 03922233483

***

SABİHA BULDUK ECZANESİ

 Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük.3 Yenişehir (Orman Dairesi Yolu)

 03922286565

 GİRNE:

GÜVEN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne

 03928152409

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE

 05338575494

GAZİMAĞUSA:

TARABYA ECZANESİ

 15 Ağustos Bulvarı N0:25 A (M.Altuner Sağlık Merkezi İle Oykan Petrol yanı) Larnaka Yolu Mağusa

 03923663607

***

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

 Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa

 03923654280

GÜZELYURT:

AŞAR  ECZANESİ 

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 0392 714 21 93

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 0392 728 83 12

12/04/2021 08:59
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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