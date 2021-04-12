Nöbetçi Eczaneler - 12 Nisan 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
12/04/2021
LEFKOŞA:
DERYA ECZANESİ
Cengiz Topel Sok. Yağcıoğlu Apt. No:3 Adidas arkası Dereboyu Lefkoşa
0392 227 61 98
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KERMİYA ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan
03922233483
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SABİHA BULDUK ECZANESİ
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük.3 Yenişehir (Orman Dairesi Yolu)
03922286565
GİRNE:
GÜVEN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
03928152409
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE
05338575494
GAZİMAĞUSA:
TARABYA ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı N0:25 A (M.Altuner Sağlık Merkezi İle Oykan Petrol yanı) Larnaka Yolu Mağusa
03923663607
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SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa
03923654280
GÜZELYURT:
AŞAR ECZANESİ
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
0392 714 21 93
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
LEFKE:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12