Nöbetçi Eczaneler - 14 Mayıs 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
14/05/2021
LEFKOŞA:
BALIN ECZANESİ
Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa
0392 223 18 13
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ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
MEHMET AKİF CAD.. MUSTAFA DERVİŞ APT.. N0:111/H GOLDEN TULİP HOTEL KARŞISI DEREBOYU LEFKOŞA
03922271110
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SÖZÜÖZ ECZANESİ
ŞHT.MEHMET KEMAL SOK.AKASYA APT. LEMAR ARKASI ŞHT.DOĞAN AHMET İLKOKULU SIRASI KÜÇÜK KAYMAKLI
03922293300
GİRNE:
ÖZENİR ECZANESİ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ
05428760660
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ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser Cengiz Estate yanı Girne
0392 816 12 13
GAZİMAĞUSA:
ULUÇAY ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa
03923652424
14-05-2021
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UMUT ECZANESİ
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa
0392 366 23 69
GÜZELYURT:
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121
0392 714 46 40
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
ÜST MESARYA:
KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ
ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE MAĞUSA
03923733360
ALT MESARYA:
KUDRET ECZANESİ
Vatan Cad. No:11 Vadili
05338386462
KARPAZ:
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
03923755366
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GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
0392 374 51 70
LEFKE:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456