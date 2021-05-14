Nöbetçi Eczaneler - 14 Mayıs 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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14/05/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 14 Mayıs 2021

LEFKOŞA:

BALIN ECZANESİ

 Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa

 0392 223 18 13

***

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

 MEHMET AKİF CAD.. MUSTAFA DERVİŞ APT.. N0:111/H GOLDEN TULİP HOTEL KARŞISI DEREBOYU LEFKOŞA

 03922271110

 ***

SÖZÜÖZ ECZANESİ

 ŞHT.MEHMET KEMAL SOK.AKASYA APT. LEMAR ARKASI ŞHT.DOĞAN AHMET İLKOKULU SIRASI KÜÇÜK KAYMAKLI

 03922293300

GİRNE:

ÖZENİR ECZANESİ

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ

 05428760660

***

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser Cengiz Estate yanı Girne

 0392 816 12 13

GAZİMAĞUSA:

ULUÇAY ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa

 03923652424

 14-05-2021

***

UMUT ECZANESİ

 Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa

 0392 366 23 69

GÜZELYURT:

DOĞA ECZANESİ

 Piyale Paşa Mah.No:121

 0392 714 46 40

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

ÜST MESARYA:

KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE MAĞUSA

 03923733360

ALT MESARYA:

KUDRET ECZANESİ

 Vatan Cad. No:11 Vadili

 05338386462

KARPAZ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 03923755366

 ***

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 0392 374 51 70

LEFKE:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

 05338829456

14/05/2021 08:52
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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