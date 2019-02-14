Nöbetçi Eczaneler - 14 Şubat 2019
14/02/2019
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Gazimağusa / Tanya Salimer Eczanesi
15 Ağustos Bulvarı, Baykal / Mağusa
0392 366 99 88
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Gazimağusa / Tarabya Eczanesi
Salamis yolu N0:43 İsmet İnönü Bulvarı Mağusa - Gazimağusa
0392 365 16 07
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Girne / Ahmet Çağer Eczanesi
Ankara Caddesi, 50/2 Alsancak / Girne
0392 821 34 34
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Girne / Mehmet Kamiloğlu Eczanesi
Mustafa Çağatay Caddesi, No:41 Dr. Akçiçek Hastanesi Yolu
0392 815 21 50
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Güzelyurt / Sevil Eczanesi
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt - Güzelyurt
0392 714 35 91
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İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele - İskele
0392 371 22 24
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Lefkoşa / Eren Eczanesi
Şehit Kemal Ünal Caddesi, Sokak, No:53, Taşkınköy
0392 225 24 74
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Lefkoşa / Törenağa Eczanesi
Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:60, Küçük Kaymaklı
0392 228 10 08