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Nöbetçi Eczaneler - 14 Şubat 2019

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14/02/2019

Nöbetçi Eczaneler - 14 Şubat 2019

  • Gazimağusa / Tanya Salimer Eczanesi

    15 Ağustos Bulvarı, Baykal / Mağusa

    0392 366 99 88

  • Gazimağusa / Tarabya Eczanesi

    Salamis yolu N0:43 İsmet İnönü Bulvarı Mağusa - Gazimağusa

    0392 365 16 07

  • Girne / Ahmet Çağer Eczanesi

    Ankara Caddesi, 50/2 Alsancak / Girne

    0392 821 34 34

  • Girne / Mehmet Kamiloğlu Eczanesi

    Mustafa Çağatay Caddesi, No:41 Dr. Akçiçek Hastanesi Yolu

    0392 815 21 50

  • Güzelyurt / Sevil Eczanesi

    55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt - Güzelyurt

    0392 714 35 91

  • İskele / Özbirtan Eczanesi

    Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele - İskele

    0392 371 22 24

  • Lefkoşa / Eren Eczanesi

    Şehit Kemal Ünal Caddesi, Sokak, No:53, Taşkınköy

    0392 225 24 74

  • Lefkoşa / Törenağa Eczanesi

    Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:60, Küçük Kaymaklı

    0392 228 10 08

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