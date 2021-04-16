Nöbetçi Eczaneler - 16 Nisan 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi
16/04/2021
LEFKOŞA:
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa
03922238222
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GÜNEY ECZANESİ
Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara
03922276695
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SEVAL KAYMAK ECZANESİ
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa
03922279619
GİRNE:
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi Bedel Plaza No:4-5 Girne
0392 815 20 69
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ÖMRÜM ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
03928222287
GAZİMAĞUSA:
EMİR ECZANESİ
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
0392 365 54 54
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UMUT ECZANESİ
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa
0392 366 23 69
GÜZELYURT:
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121
0392 714 46 40
İSKELE:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele
0548 860 55 54
LEFKE:
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke
7278 500