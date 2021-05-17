Nöbetçi Eczaneler - 17 Mayıs 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
17/05/2021
LEFKOŞA:
DERYA ECZANESİ
Cengiz Topel Sok. Sütcüoğlu Apt. No:3 Adidas arkası Dereboyu Lefkoşa
0392 227 61 98
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KERMİYA ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan
03922233483
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SABİHA BULDUK ECZANESİ
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük.3 Yenişehir (Orman Dairesi Yolu)
03922286565
GİRNE:
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne
03928160123
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TÖREN ECZANESİ
Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne
03928154043
GAZİMAĞUSA:
EMİR ECZANESİ
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
0392 365 54 54
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GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa
03923648494
GÜZELYURT:
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
03927147052
İSKELE:
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
03923714006
LEFKE:
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240