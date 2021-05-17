Nöbetçi Eczaneler - 17 Mayıs 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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17/05/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 17 Mayıs 2021

LEFKOŞA:

DERYA ECZANESİ

 Cengiz Topel Sok. Sütcüoğlu Apt. No:3 Adidas arkası Dereboyu Lefkoşa

 0392 227 61 98

***

KERMİYA ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan

 03922233483

 ***

SABİHA BULDUK ECZANESİ

 Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük.3 Yenişehir (Orman Dairesi Yolu)

 03922286565

GİRNE:

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne

 03928160123

***

TÖREN ECZANESİ

 Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne

 03928154043

 GAZİMAĞUSA:

EMİR ECZANESİ

 Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

 0392 365 54 54

 ***

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

 Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa

 03923648494

 GÜZELYURT:

ERİN ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

 03927147052

İSKELE:

NALAN ECZANESİ

 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 03923714006

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

17/05/2021 09:17
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TAGS: , Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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