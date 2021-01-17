Nöbetçi eczaneler - 17 Ocak 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczanelerin listesi...

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17/01/2021

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Nöbetçi eczaneler - 17 Ocak 2021

LEFKOŞA

HAZAL REİS ECZANESİ

Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe NO:3 yanı Surlariçi

0392 228 65 05

İZEM ECZANESİ

İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

03922280040

KERMİYA ECZANESİ

Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan

03922233483

GİRNE

İPEK YÖNEY ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu

05338627656

TÖREN ECZANESİ

Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)

03928154043

GAZİMAĞUSA

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla

03923648494

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI

0392 365 68 20

GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ

Ecevit Cad. 4J

0392 714 23 16

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı

0392 330 17 20

ÜST MESARYA

KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ

ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE

0392 373 33 60

ALT MESARYA

TURAN CEYDA ECZANESİ

Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya

0392 236 83 80

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele

0392 374 51 70

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik

0392 375 53 66

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

17/01/2021 09:21
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TAGS: Nöbetçi eczaneler - 17 Ocak 2021, haberkibris, kıbrıs,
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