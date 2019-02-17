Nöbetçi Eczaneler - 17 Şubat 2019
17/02/2019
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Alt Mesarya / Güner Binboğa Eczanesi
Atatürk Caddesi, No: 4 / Paşaköy
0392 236 91 00
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Alt Mesarya / Kınay Eczanesi
Mersinli Sokak, Türkmenköy / Mağusa
0392 377 70 70
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Gazimağusa / Umut Eczanesi
Çetin Alkan Apt.N0:27/2 İsmet İnönü Bulvarı Mağusa - MAĞUSA
0392 366 23 69
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Gazimağusa / Ceren Eczanesi
Papatya Apartmanı, No:2, Larnaka Yolu, Anıt Çemberi
0392 366 33 74
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Girne / Başak Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne - Girne
0392 815 36 20
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Girne / Zehra Kelebek Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Adıgüzel Lastik Yani / Lapta
0392 821 38 88
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Gülten Veli Eczanesi
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya / Üst Mesarya
2323500
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Güzelyurt / Sercan Avcı Eczanesi
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt - Güzelyurt
0392 714 48 94
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İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele - İskele
0392 371 22 24
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Karpaz / Gürsel Eczanesi
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz - Karpaz
0392 374 51 70
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Lefkoşa / Mustafa Gürman Eczanesi
Aydemet Kemal Şemiler Caddesi No:6/B Kermiya
0392 330 08 30
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Lefkoşa / Serol Eczanesi
Mustafa Ruso Caddesi, Muhtar Yusuf Galeria, No:7
0392 227 20 64
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Lefkoşa / Yelim Eczanesi
ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI - Lefkoşa
0392 228 78 66