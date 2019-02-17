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Nöbetçi Eczaneler - 17 Şubat 2019

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17/02/2019

Nöbetçi Eczaneler - 17 Şubat 2019

  • Alt Mesarya / Güner Binboğa Eczanesi

    Atatürk Caddesi, No: 4 / Paşaköy

    0392 236 91 00

  • Alt Mesarya / Kınay Eczanesi

    Mersinli Sokak, Türkmenköy / Mağusa

    0392 377 70 70

  • Gazimağusa / Umut Eczanesi

    Çetin Alkan Apt.N0:27/2 İsmet İnönü Bulvarı Mağusa - MAĞUSA

    0392 366 23 69

  • Gazimağusa / Ceren Eczanesi

    Papatya Apartmanı, No:2, Larnaka Yolu, Anıt Çemberi

    0392 366 33 74

  • Girne / Başak Eczanesi

    Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne - Girne

    0392 815 36 20

  • Girne / Zehra Kelebek Eczanesi

    Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Adıgüzel Lastik Yani / Lapta

    0392 821 38 88

  • Gülten Veli Eczanesi

    79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya / Üst Mesarya

    2323500

  • Güzelyurt / Sercan Avcı Eczanesi

    Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt - Güzelyurt

    0392 714 48 94

  • İskele / Özbirtan Eczanesi

    Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele - İskele

    0392 371 22 24

  • Karpaz / Gürsel Eczanesi

    Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz - Karpaz

    0392 374 51 70

  • Lefkoşa / Mustafa Gürman Eczanesi

    Aydemet Kemal Şemiler Caddesi No:6/B Kermiya

    0392 330 08 30

  • Lefkoşa / Serol Eczanesi

    Mustafa Ruso Caddesi, Muhtar Yusuf Galeria, No:7

    0392 227 20 64

  • Lefkoşa / Yelim Eczanesi

    ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI - Lefkoşa

    0392 228 78 66

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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