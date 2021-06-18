Nöbetçi Eczaneler - 18 Haziran 2021

LEFKOŞA:

KIZILBAŞ ECZANESİ

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

03922253259

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SERPİN ONAY ECZANESİ

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)

03922273924

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TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy Lefkoşa

03922239340

GİRNE:

ÖZENİR ECZANESİ

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ

05428760660

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ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser Cengiz Estate yanı Girne

0392 816 12 13

GAZİMAĞUSA:

AYBENK ECZANESİ

GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

03923651011

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DEMET ECZANESİ

New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa

03923663350

GÜZELYURT:

İNCİ ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

0392 714 32 52

İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

05428550015

LEFKE:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı

05338419578

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18/06/2021 09:07