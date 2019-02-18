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Nöbetçi Eczaneler - 18 Şubat 2019

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18/02/2019

Nöbetçi Eczaneler - 18 Şubat 2019

  • Gazimağusa / Barışer Eczanesi

    KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ (ESKI DERVIS EKMEKCI YANI) YASAM HASTAHANESI CAPRAZI GAZIMAGUSA - Gazimağusa

    0392 366 40 40

  • Gazimağusa / Emir Eczanesi

    Cahit Sıtkı Tarancı Sokak, Gülseren Yolu, Şafak Plaza, Penti Yanı

    0392 365 54 54

  • Girne / Mehmet Kamiloğlu Eczanesi

    Mustafa Çağatay Caddesi, No:41 Dr. Akçiçek Hastanesi Yolu

    0392 815 21 50

  • Girne / Şifalı Eczanesi

    Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Green Petrol karşısı Alsancak Girne - Girne

    0533 846 33 30

  • Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi

    Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt - Güzelyurt

    0392 714 47 90

  • İskele/Selin eczanesi

    Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Cd, Yeni İskele

    0392 371 2856

  • Lefkoşa / Aşan Eczanesi

    Selçuk Avkıran Sokak, No: 1, Göçmenköy

    0392 225 57 30

  • Lefkoşa / Ayşe Kaptan Eczanesi

    Girne Caddesi, N0:50, Lefkoşa Saray Hotel Karşısı

    0392 227 45 96

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, kktc nöbetçi eczaneler
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