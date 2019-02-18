Nöbetçi Eczaneler - 18 Şubat 2019
18/02/2019
-
Gazimağusa / Barışer Eczanesi
KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ (ESKI DERVIS EKMEKCI YANI) YASAM HASTAHANESI CAPRAZI GAZIMAGUSA - Gazimağusa
0392 366 40 40
-
Gazimağusa / Emir Eczanesi
Cahit Sıtkı Tarancı Sokak, Gülseren Yolu, Şafak Plaza, Penti Yanı
0392 365 54 54
-
Girne / Mehmet Kamiloğlu Eczanesi
Mustafa Çağatay Caddesi, No:41 Dr. Akçiçek Hastanesi Yolu
0392 815 21 50
-
Girne / Şifalı Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Green Petrol karşısı Alsancak Girne - Girne
0533 846 33 30
-
Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt - Güzelyurt
0392 714 47 90
-
İskele/Selin eczanesi
Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Cd, Yeni İskele
0392 371 2856
-
Lefkoşa / Aşan Eczanesi
Selçuk Avkıran Sokak, No: 1, Göçmenköy
0392 225 57 30
-
Lefkoşa / Ayşe Kaptan Eczanesi
Girne Caddesi, N0:50, Lefkoşa Saray Hotel Karşısı
0392 227 45 96