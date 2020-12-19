Nöbetçi Eczaneler - 19 Aralık 2020

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads
19/12/2020

ads
Nöbetçi Eczaneler - 19 Aralık 2020

LEFKOŞA:

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

 ŞHT. MUSTAFA YUSUF HACI SOKAK.NO:3 YENİŞEHİR - POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOLU ,CHICKEN PLANETİ GEÇİCE KÖŞE BAŞI JOHNNY ROCKETS YANI LEFKOŞA

 03922271457

***

NECATİBEY ECZANESİ

 9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa

 03922281478

***

SEZER ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa

 0392 223 70 88

GİRNE:

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne

 05338463330

***

TÖREN II ECZANESİ

 Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne

 03928151790

 GAZİMAĞUSA:

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

 Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

 03923663915

***

SÜMER ECZANESİ

 258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa

 03923654969

GÜZELYURT:

RESMİYE ESE ECZANESİ

 ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI

 03927144518

 İSKELE:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele

 0548 860 55 54

 LEFKE:

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 03927277649

19/12/2020 08:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.