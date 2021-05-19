Nöbetçi Eczaneler - 19 Mayıs 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi

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19/05/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 19 Mayıs 2021

LEFKOŞA:

AHMET MISIRLI ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy Lefkoşa

 0392 223 93 93

***

HAZAL REİS ECZANESİ

 Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe NO:3 yanı Surlariçi Lefkoşa

 0392 228 65 05

***

SEROL ECZANESİ

 Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı

 03922272064

 GİRNE:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

 05338585208

 ***

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

 03928152585

GAZİMAĞUSA:

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa

 05338797994

***

KARAKOL ECZANESİ

 Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

 03923656519

GÜZELYURT:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

 03927141222

İSKELE:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

 05391099577

 ÜST MESARYA:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

 Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya

 03922323500

 ALT MESARYA:

HOCANIN ECZANESİ

 Belediye Dük No:1 Vadili

 03923978222

 KARPAZ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 03923755366

***

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 0392 374 51 70

LEFKE:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

 05338829456

19/05/2021 13:20
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TAGS: , Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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