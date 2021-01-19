Nöbetçi Eczaneler - 19 Ocak 2021

Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi 19 Ocak 2021

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19/01/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 19 Ocak 2021

LEFKOŞA:

AHMET MISIRLI ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy Lefkoşa

 0392 223 93 93

 ****

GALEN ECZANESİ

 Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 0392 227 26 03

***

YEŞİM ECZANESİ

 Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa

 0392 225 69 18

GİRNE:

ARDA ÇELİK ECZANESİ

 Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi Bedel Plaza No:4-5 Girne

 0392 815 20 69

***

TÖREN ECZANESİ

 Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne

 03928154043

 GAZİMAĞUSA:

KARAKOL ECZANESİ

 Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

 03923656519

***

MEVA ECZANESİ

 15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

 03923663773

 GÜZELYURT:

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 03927143005

İSKELE:

NALAN ECZANESİ

 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 03923714006

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 0392 727 76 46

19/01/2021 12:40
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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