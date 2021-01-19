Nöbetçi Eczaneler - 19 Ocak 2021
Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi 19 Ocak 2021
19/01/2021
LEFKOŞA:
AHMET MISIRLI ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy Lefkoşa
0392 223 93 93
****
GALEN ECZANESİ
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
0392 227 26 03
***
YEŞİM ECZANESİ
Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa
0392 225 69 18
GİRNE:
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi Bedel Plaza No:4-5 Girne
0392 815 20 69
***
TÖREN ECZANESİ
Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne
03928154043
GAZİMAĞUSA:
KARAKOL ECZANESİ
Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
03923656519
***
MEVA ECZANESİ
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
03923663773
GÜZELYURT:
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
03927143005
İSKELE:
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
03923714006
LEFKE:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46