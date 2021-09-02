Nöbetçi Eczaneler - 2 Eylül 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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02/09/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 2 Eylül 2021

LEFKOŞA:

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa

 03922238222

***

HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ

 Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yani

 03922279270

***

SABİHA BULDUK ECZANESİ

 Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük.3 Yenişehir (Orman Dairesi Yolu)

 03922286565

GİRNE

EMİN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 05338701946

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI

 03928152025

GAZİMAĞUSA

ADA ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa

 03923653130

***

ÇİSEM ECZANESİ

 Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı

 0392 365 40 04

GÜZELYURT

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 0392 714 32 52

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 03923712224

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı

 05338419578

 

02/09/2021 11:27
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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