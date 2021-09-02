Nöbetçi Eczaneler - 2 Eylül 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
02/09/2021
LEFKOŞA:
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa
03922238222
***
HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ
Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yani
03922279270
***
SABİHA BULDUK ECZANESİ
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük.3 Yenişehir (Orman Dairesi Yolu)
03922286565
GİRNE
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
05338701946
***
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI
03928152025
GAZİMAĞUSA
ADA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa
03923653130
***
ÇİSEM ECZANESİ
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı
0392 365 40 04
GÜZELYURT
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
0392 714 32 52
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
03923712224
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı
05338419578