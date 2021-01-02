Nöbetçi Eczaneler - 2 Ocak 2021
Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi 2 Ocak 2021
02/01/2021
LEFKOŞA:
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA
03922280909
***
GÜNEY ECZANESİ
Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara
03922276695
***
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
0392 224 04 15
GİRNE:
EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
03928152248
***
MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
0548 851 11 50
GAZİMAĞUSA:
MAĞUSA ECZANESİ
LİMAN YOLU ÖNDER AVM YANI, EŞREF BİTLİS CADDESİ. MAGUSA PORT RESIDENCE NO:2
03923651920
***
TANYA SALİMER ECZANESİ
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa
03923669988
GÜZELYURT:
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
03927143847
İSKELE:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele
0548 860 55 54
LEFKE:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12