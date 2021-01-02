Nöbetçi Eczaneler - 2 Ocak 2021

Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi 2 Ocak 2021

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02/01/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 2 Ocak 2021

LEFKOŞA:

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA

 03922280909

***

GÜNEY ECZANESİ

 Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara

 03922276695

***

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

 Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

 0392 224 04 15

GİRNE:

EMİNAĞA ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

 03928152248

***

MUCİZEM ECZANESİ

 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

 0548 851 11 50

 GAZİMAĞUSA:

MAĞUSA ECZANESİ

 LİMAN YOLU ÖNDER AVM YANI, EŞREF BİTLİS CADDESİ. MAGUSA PORT RESIDENCE NO:2

 03923651920

***

TANYA SALİMER ECZANESİ

 Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa

 03923669988

GÜZELYURT:

NİLGÜN ECZANESİ

 25 Ecevit Cad.Güzelyurt

 03927143847

 İSKELE:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele

 0548 860 55 54

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 0392 728 83 12

02/01/2021 08:45
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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