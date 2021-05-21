Nöbetçi Eczaneler - 21 Mayıs 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
21/05/2021
LEFKOŞA:
DİLEK ECZANESİ
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş Lefkoşa
03922281867
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GÜNEY ECZANESİ
Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara
03922276695
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OBA ECZANESİ
GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA LEFKOŞA
03922237101
GİRNE:
TÖREN ECZANESİ
Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne
03928154043
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İPEK YÖNEY ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne
05338627656
GAZİMAĞUSA:
BAHAR ECZANESİ
Salamis yolu Ateş Kuruyemiş yanı Mağusa
0392 365 51 26
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PETEK ECZANESİ
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
03923662928
GÜZELYURT:
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt
03927142874
İSKELE:
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
LEFKE:
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke
03927277649