Nöbetçi Eczaneler - 21 Mayıs 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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21/05/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 21 Mayıs 2021

LEFKOŞA:

DİLEK ECZANESİ

 Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş Lefkoşa

 03922281867

***

GÜNEY ECZANESİ

 Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara

 03922276695

***

OBA ECZANESİ

 GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA LEFKOŞA

 03922237101

GİRNE:

TÖREN ECZANESİ

 Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne

 03928154043

 ***

İPEK YÖNEY ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne

 05338627656

GAZİMAĞUSA:

BAHAR ECZANESİ

 Salamis yolu Ateş Kuruyemiş yanı Mağusa

 0392 365 51 26

***

PETEK ECZANESİ

 Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

 03923662928

GÜZELYURT:

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt

 03927142874

İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

LEFKE:

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 03927277649

21/05/2021 14:43
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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