Nöbetçi Eczaneler - 22 Aralık 2020

Ülke genelinde nöbetçi eczanelerin listesi...

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22/12/2020
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Nöbetçi Eczaneler - 22 Aralık 2020

LEFKOŞA:

ERSAĞ ECZANESİ

 Nida Cabacaba Sok.No: 3 A-2 Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Ortakoy Lefkoşa

 03922236217

***

KERMİYA ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan

 03922233483

***

PAPATYAM ECZANESİ

 Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

 03922282330

GİRNE:

ÖMRÜM ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

 03928222287

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

 0392 816 00 82

GAZİMAĞUSA:

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

 LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI

 03923662026

 ***

ULUÇAY ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa

 03923652424

 GÜZELYURT:

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 0392 714 23 16

İSKELE:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 03923712224

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

22/12/2020 09:30
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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