Nöbetçi Eczaneler - 22 Mayıs 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
22/05/2021
LEFKOŞA:
NECATİBEY ECZANESİ
9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa
03922281478
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ORHAN BERKE ECZANESİ
Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi ,3. Etap apartman arkası ,Ortaköy , Belça market arkası Eczacılar Birliği yanı
03922233121
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TÖRENAĞA ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
0392 228 10 08
GİRNE:
İLGEN ECZANESİ
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne
03928158118
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ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne
05338463330
GAZİMAĞUSA:
İNEM MİMAR ECZANESİ
Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa
05488422795
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ZEYNEP ECZANESİ
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa
03923651847
GÜZELYURT:
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
03927143591
İSKELE:
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
03923714006
LEFKE:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı
05338419578