Nöbetçi Eczaneler - 22 Mayıs 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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22/05/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 22 Mayıs 2021

LEFKOŞA:

NECATİBEY ECZANESİ

 9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa

 03922281478

***

ORHAN BERKE ECZANESİ

 Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi ,3. Etap apartman arkası ,Ortaköy , Belça market arkası Eczacılar Birliği yanı

 03922233121

***

TÖRENAĞA ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 0392 228 10 08

GİRNE:

İLGEN ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne

 03928158118

***

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne

 05338463330

GAZİMAĞUSA:

İNEM MİMAR ECZANESİ

 Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa

 05488422795

 ***

ZEYNEP ECZANESİ

 Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa

 03923651847

GÜZELYURT:

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 03927143591

İSKELE:

NALAN ECZANESİ

 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 03923714006

LEFKE:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı

 05338419578

22/05/2021 08:48
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TAGS: , Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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