Nöbetçi Eczaneler - 23 Nisan 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi

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23/04/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 23 Nisan 2021

LEFKOŞA:

AYŞE KAPTAN ECZANESİ

 50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü

 03922274596

***

EMİNE KESKİN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli

 05338798193

***

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA

 03922254020

 GİRNE:

ADAŞEHİR ECZANESİ

 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Girne (Arçelik Yanı, Yok Yoktur Market karşısı)

 03928150188

***

MELİS UZUN ECZANESİ

 Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı

 03928159777

GAZİMAĞUSA:

RANA YONTAR ECZANESİ

 Belediye Kreşi Karşısı , Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda , Sharaf Store yanı

 03923661919

***

UZAY ECZANESİ

 İSMET İNÖNÜ BULVARI HALKEN 8 APT NO:2 . ZİRAAT BANKASI KARŞISI - ÖZDİLEK VE ESERER İÇ GİYİM YANI

 03923655656

GÜZELYURT:

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 03927143005

İSKELE:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele

 0548 860 55 54

ÜST MESARYA:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

 Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa

 0539 105 48 88

ALT MESARYA:

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

 Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa

 03922369100

KARPAZ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

 Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

 05338219606

***

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 0392 374 51 70

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 0392 727 76 46

23/04/2021 12:13
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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