Nöbetçi Eczaneler - 23 Nisan 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi
23/04/2021
LEFKOŞA:
AYŞE KAPTAN ECZANESİ
50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü
03922274596
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EMİNE KESKİN ECZANESİ
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli
05338798193
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ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA
03922254020
GİRNE:
ADAŞEHİR ECZANESİ
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Girne (Arçelik Yanı, Yok Yoktur Market karşısı)
03928150188
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MELİS UZUN ECZANESİ
Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı
03928159777
GAZİMAĞUSA:
RANA YONTAR ECZANESİ
Belediye Kreşi Karşısı , Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda , Sharaf Store yanı
03923661919
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UZAY ECZANESİ
İSMET İNÖNÜ BULVARI HALKEN 8 APT NO:2 . ZİRAAT BANKASI KARŞISI - ÖZDİLEK VE ESERER İÇ GİYİM YANI
03923655656
GÜZELYURT:
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
03927143005
İSKELE:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele
0548 860 55 54
ÜST MESARYA:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa
0539 105 48 88
ALT MESARYA:
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa
03922369100
KARPAZ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
05338219606
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GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
0392 374 51 70
LEFKE:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46