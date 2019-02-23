Nöbetçi Eczaneler - 23 Şubat 2019
23/02/2019
Gazimağusa / Petek Eczanesi
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4
0392 366 29 28
Gazimağusa / Öznergis Eczanesi
Salamis Yolu, Vakıflar Bankası Karşısı
0392 365 24 92
Girne / Girne Eczanesi
Işıl Sokak, Dükkan: 3/D Kamiloğlu Hastanesi Karşısı, Girne
0392 815 14 47
Girne / Rızkı 2 Eczanesi
Mülk Plazai, No: 11, Lemar Yolu, Çatalköy, Girne
0392 824 56 06
Güzelyurt / Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Cadddesi, No:1 / 21
0392 714 46 40
İskele/Selin eczanesi
Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Cd, Yeni İskele
0392 371 2856
Lefkoşa / Cevher Eczanesi
Mehmet Akif Caddesi, No: 101/5E, Dereboyu
0392 227 72 51
Lefkoşa / Damla Kardüz Eczanesi
Atatürk Caddesi / Gönyeli
0392 223 45 65
Lefkoşa / Serpin Onay Eczanesi
Şehit Mustafa Ruso Caddesi, No:84, Küçük Kaymaklı
0392 227 39 24