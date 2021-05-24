Nöbetçi Eczaneler - 24 Mayıs 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi

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24/05/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 24 Mayıs 2021

LEFKOŞA:

ATAÇAĞ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

 03922231997

***

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

 MEHMET AKİF CAD.. MUSTAFA DERVİŞ APT.. N0:111/H GOLDEN TULİP HOTEL KARŞISI DEREBOYU LEFKOŞA

 03922271110

***

SEYRANTEPE ECZANESİ

 Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

 03922255728

GİRNE:

KANDİL ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

 03928223842

***

YUSUF TANDOĞAN GİRNE ECZANESİ

 Beşparmaklar Cad. Ufuktan 1 Apt.Dük.N0:4 Çatalköy Girne

 05488653434

 GAZİMAĞUSA:

HALKIN ECZANESİ

 Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk

 03923650112

 ***

UZAY ECZANESİ

 İSMET İNÖNÜ BULVARI HALKEN 8 APT NO:2 . ZİRAAT BANKASI KARŞISI - ÖZDİLEK VE ESERER İÇ GİYİM YANI

 03923655656

GÜZELYURT:

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 03927144894

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

 LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 0392 727 76 46

24/05/2021 09:13
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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