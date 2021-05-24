Nöbetçi Eczaneler - 24 Mayıs 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi
24/05/2021
LEFKOŞA:
ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
03922231997
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ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
MEHMET AKİF CAD.. MUSTAFA DERVİŞ APT.. N0:111/H GOLDEN TULİP HOTEL KARŞISI DEREBOYU LEFKOŞA
03922271110
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SEYRANTEPE ECZANESİ
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
03922255728
GİRNE:
KANDİL ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
03928223842
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YUSUF TANDOĞAN GİRNE ECZANESİ
Beşparmaklar Cad. Ufuktan 1 Apt.Dük.N0:4 Çatalköy Girne
05488653434
GAZİMAĞUSA:
HALKIN ECZANESİ
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk
03923650112
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UZAY ECZANESİ
İSMET İNÖNÜ BULVARI HALKEN 8 APT NO:2 . ZİRAAT BANKASI KARŞISI - ÖZDİLEK VE ESERER İÇ GİYİM YANI
03923655656
GÜZELYURT:
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
03927144894
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
LEFKE:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46