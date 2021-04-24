Nöbetçi Eczaneler - 24 Nisan 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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24/04/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 24 Nisan 2021

LEFKOŞA:

ENVER ECZANESİ

 74 Atatürk Meydanı Lefkoşa

 03922272567

***

FERİN ECZANESİ

 Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli

 0392 223 42 82

***

SEROL ECZANESİ

 Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı

 03922272064

GİRNE:

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne

 0392 822 38 85

***

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

 Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne

 03928150850

GAZİMAĞUSA:

HALKIN ECZANESİ

 Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk

 03923650112

***

ÖZGE KALE ECZANESİ

 China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası,Akun market yolu üzeri,Ayluga Bölgesi/Mağusa

 GÜZELYURT:

DOĞA ECZANESİ

 Piyale Paşa Mah.No:121

 0392 714 46 40

İSKELE:

NALAN ECZANESİ

 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 03923714006

LEFKE:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

 05338829456

24/04/2021 08:49
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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