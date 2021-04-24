Nöbetçi Eczaneler - 24 Nisan 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
24/04/2021
LEFKOŞA:
ENVER ECZANESİ
74 Atatürk Meydanı Lefkoşa
03922272567
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FERİN ECZANESİ
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli
0392 223 42 82
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SEROL ECZANESİ
Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı
03922272064
GİRNE:
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne
0392 822 38 85
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ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne
03928150850
GAZİMAĞUSA:
HALKIN ECZANESİ
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk
03923650112
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ÖZGE KALE ECZANESİ
China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası,Akun market yolu üzeri,Ayluga Bölgesi/Mağusa
GÜZELYURT:
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121
0392 714 46 40
İSKELE:
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
03923714006
LEFKE:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456