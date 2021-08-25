Nöbetçi Eczaneler - 25 Ağustos 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi

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25/08/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 25 Ağustos 2021

LEFKOŞA:

FERİN ECZANESİ

 Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli

 0392 223 42 82

***

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

 Rauf Denktaş Cad. No:55 Dük.No:2 Göçmenköy Lefkoşa

 2232333

***

AKDORA ECZANESİ

 MUMCU TEPE SOKAK BOZHAN APT. NO:4 ANITTEPE YOLU HAMİTKÖY LEFKOŞA

 03922253355

GİRNE:

TÖREN II ECZANESİ

 Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne

 03928151790

 ***

TÖRENSEL ECZANESİ

 Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy

 0392 824 57 13

GAZİMAĞUSA:

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

 Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa

 03923656838

***

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

 LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI

 03923662026

GÜZELYURT:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

 03927141222

İSKELE:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 03923712224

LEFKE:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı

 05338419578

25/08/2021 09:01
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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