Nöbetçi Eczaneler - 25 Ağustos 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi
25/08/2021
LEFKOŞA:
FERİN ECZANESİ
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli
0392 223 42 82
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NİLCAN AVCIN ECZANESİ
Rauf Denktaş Cad. No:55 Dük.No:2 Göçmenköy Lefkoşa
2232333
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AKDORA ECZANESİ
MUMCU TEPE SOKAK BOZHAN APT. NO:4 ANITTEPE YOLU HAMİTKÖY LEFKOŞA
03922253355
GİRNE:
TÖREN II ECZANESİ
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne
03928151790
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TÖRENSEL ECZANESİ
Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy
0392 824 57 13
GAZİMAĞUSA:
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa
03923656838
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AYŞEM ÇİL ECZANESİ
LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI
03923662026
GÜZELYURT:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
03927141222
İSKELE:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
03923712224
LEFKE:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı
05338419578