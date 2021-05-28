Nöbetçi Eczaneler - 28 Mayıs 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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28/05/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 28 Mayıs 2021

LEFKOŞA:

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA

 03922280909

***

EBRU BAŞAY ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad.No:78/3 Dereboyu Lefkoşa

 03922270242

***

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

 Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

 0392 224 04 15

GİRNE:

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

 03928213088

***

NURÇAĞ ECZANESİ

 Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne

 03928151025

GAZİMAĞUSA:

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

 03923656939

***

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

 N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

 03923669555

GÜZELYURT:

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 03927143591

İSKELE:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

 05391099577

LEFKE:

HATİCE SOYER ECZANESİ

 Cengizköy N0:74 /A Lefke

 05488655291

28/05/2021 11:42
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