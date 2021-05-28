Nöbetçi Eczaneler - 28 Mayıs 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
28/05/2021
LEFKOŞA:
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA
03922280909
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EBRU BAŞAY ECZANESİ
Mehmet Akif Cad.No:78/3 Dereboyu Lefkoşa
03922270242
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HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
0392 224 04 15
GİRNE:
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
03928213088
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NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne
03928151025
GAZİMAĞUSA:
BURCU GÖKALP ECZANESİ
Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3
03923656939
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ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
03923669555
GÜZELYURT:
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
03927143591
İSKELE:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele
05391099577
LEFKE:
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291