Nöbetçi Eczaneler - 28 Nisan 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
28/04/2021
LEFKOŞA:
ENVER ALİBABA ECZANESİ
ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KARSISI. FİKRİYE HÜSEYİN SOKAK.NO:1 A KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA
03922271311
***
HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ
Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yani
03922279270
***
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
ATATÜRK CAD. YALÇIN PARK KARŞISI GÖNYELİ
03922231210
GİRNE:
NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne
03928151025
***
RIZKI ECZANESİ
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
0392 815 34 96
GAZİMAĞUSA:
ASLI EREN ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. No:41 Ünimar Market Yolu (Eski Belça) Bitirim Ayakkabı Yanı, Maraş Gazimağusa
0392 366 47 47
***
ZEYNEP ECZANESİ
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa
03923651847
GÜZELYURT:
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
0392 714 23 16
İSKELE:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele
05391099577
LEFKE:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12