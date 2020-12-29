Nöbetçi Eczaneler - 29 Aralık 2020
Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi 29 Aralık 2020
29/12/2020
LEFKOŞA:
Çağlayan Eczanesi
İffet Oruz Sokak, Dükkan A-B Çağlayan / Lefkoşa
(İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
Lefkoşa Çağlayan
0 (392) 227-61-81
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Eren Eczanesi
Şehit Kemal Ünal Caddesi, No:53 Metropol Yolu Taşkınköy / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
LefkoşaTaşkınköy
0 (392) 225-24-74
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Özyol Eczanesi
Şaziye Hacı Maltızlar Caddesi No:2/4 Ortaköy / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
LefkoşaOrtaköy
0 (392) 223-21-31
GAZİMAĞUSA:
Aybenk Eczanesi
Cahit Sıtkı Tarancı Sokak, Reflex Tim Apt. Karakol Bölgesi Gülseren Yolu Gazimağusa
(Reflex Plaza 5 Dukkan 4 Karakol Bolgesi Lancet Laboratuvar Yanı Eski Pınar Market Yanı Puzzle Travel yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
Gazimağusa Karakol
0 (392) 365-10-11
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Özge Kale Eczanesi
China Bazaar Yanı, Günay Taksi Durağı Sırası, Akun Market Yolu Üzeri, Ayluga Bölgesi / Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
GazimağusaAyluga
0 (392) 366-88-66
GİRNE:
Ayşen Altan Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:121/1 Lapta / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
GirneLapta
0 (533) 858-52-08
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Ziya Sencer Eczanesi
Mete Adanır Caddesi, No:2 Magic Tower Apt. Girne
(Sulu Çember karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
Girne
0 (392) 815-46-11
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GÜZELYURT:
İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlı Sokak No:6-A/B Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
0 (392) 714-12-22
İSKELE:
Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi No:35/B Bahçeler İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-20:00 (20:00-22:00 On-Call Hizmet))
İskele Bahçeler
0 (392) 371-40-06
LEFKE:
Altıncı Eczanesi
Şehit Nejdet Levent Sokak No:4/A Denizli / Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
LefkeDenizli
0 (392) 727-85-00