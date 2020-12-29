Nöbetçi Eczaneler - 29 Aralık 2020

Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi 29 Aralık 2020

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29/12/2020

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Nöbetçi Eczaneler - 29 Aralık 2020

LEFKOŞA:

Çağlayan Eczanesi

İffet Oruz Sokak, Dükkan A-B Çağlayan / Lefkoşa
(İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

Lefkoşa Çağlayan

0 (392) 227-61-81

***

Eren Eczanesi

Şehit Kemal Ünal Caddesi, No:53 Metropol Yolu Taşkınköy / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

LefkoşaTaşkınköy

0 (392) 225-24-74

***

Özyol Eczanesi

Şaziye Hacı Maltızlar Caddesi No:2/4 Ortaköy / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

LefkoşaOrtaköy

0 (392) 223-21-31

GAZİMAĞUSA:

Aybenk Eczanesi

Cahit Sıtkı Tarancı Sokak, Reflex Tim Apt. Karakol Bölgesi Gülseren Yolu Gazimağusa
(Reflex Plaza 5 Dukkan 4 Karakol Bolgesi Lancet Laboratuvar Yanı Eski Pınar Market Yanı Puzzle Travel yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

Gazimağusa Karakol

0 (392) 365-10-11

***

Özge Kale Eczanesi

China Bazaar Yanı, Günay Taksi Durağı Sırası, Akun Market Yolu Üzeri, Ayluga Bölgesi / Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

GazimağusaAyluga

0 (392) 366-88-66

GİRNE:

Ayşen Altan Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:121/1 Lapta / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

GirneLapta

0 (533) 858-52-08

***

Ziya Sencer Eczanesi

Mete Adanır Caddesi, No:2 Magic Tower Apt. Girne
(Sulu Çember karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

Girne

0 (392) 815-46-11

***

GÜZELYURT:

İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlı Sokak No:6-A/B Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

 

0 (392) 714-12-22

İSKELE:

Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi No:35/B Bahçeler İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-20:00 (20:00-22:00 On-Call Hizmet))

İskele Bahçeler

0 (392) 371-40-06

LEFKE:

Altıncı Eczanesi

Şehit Nejdet Levent Sokak No:4/A Denizli / Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

LefkeDenizli

0 (392) 727-85-00

29/12/2020 12:21
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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