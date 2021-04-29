Nöbetçi Eczaneler - 29 Nisan 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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29/04/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 29 Nisan 2021

LEFKOŞA:

ALPDOĞAN ECZANESİ

 Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

 03923301036

***

NERGİS ECZANESİ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

 03922255075

***

TUNA ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir

 03922277874

GİRNE:

EMİNAĞA ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

 03928152248

 ***

MARYAM ECZANESİ

 Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne

 05338423637

GAZİMAĞUSA:

OSMANKAN ECZANESİ

 Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,

 03923669297

***

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

 HASAN BARBAÇOLLİ SOKAK SAKARYA 48 DÖVEÇ APT. B BLOK NO:1 SALAMİS YOLU YENİ LEMAR ARKASI MAĞUSA

 03923653631

GÜZELYURT:

AŞAR  ECZANESİ 

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 0392 714 21 93

 İSKELE:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele

 0548 860 55 54

 LEFKE:

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 03927277649

29/04/2021 09:41
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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6 saat veya daha az uyumak demans riskini yüzde 30 artırıyor

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Uluslararası bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, çalışma günlerinizi yaklaşık altı saat veya daha az uyuyarak geçirmeye çalışıyorsanız, beyninizi gelecekteki başarısızlıklara hazırlıyorsunuz. Orta yaşlardaki, yaklaşık 8 bin kişiyi 25 yıl boyunca takip eden araştırmacılar, yedi saatlik gece uykusuna kıyasla altı saat veya daha az uyku süresinin demansı (bunama) yüzde 30 artırdığını keşfetti.

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