Nöbetçi Eczaneler - 3 Haziran 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
03/06/2021
LEFKOŞA:
GÖNÜL ECZANESİ
ŞHT.GAZ.HASAN TAHSİN CAD.. HACI ALİ APT. NO:13 LEMAR YOLU - SÜLKEM SİMİT EVİ ÇAPRAZI ORTAKÖY LEFKOŞA
0392 227 84 61
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İSMET ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
0392 228 15 40
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NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy Işıkları üzeri Dumlupınar yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı Atatürk Öğretmen Akademisi yolu Lefkoşa
2254 500
GİRNE:
RIZKI II ECZANESİ
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
03928245606
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GİRNE ECZANESİ
Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne
03928151447
GAZİMAĞUSA:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
İlarma Süpermarket karşısı, 15 Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka Yolu, Mağusa
03923662999
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GÜLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa
0392 365 38 68
GÜZELYURT:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
7141222
İSKELE:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
03923712224
LEFKE:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456