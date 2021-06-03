Nöbetçi Eczaneler - 3 Haziran 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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03/06/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 3 Haziran 2021

LEFKOŞA:

GÖNÜL ECZANESİ

 ŞHT.GAZ.HASAN TAHSİN CAD.. HACI ALİ APT. NO:13 LEMAR YOLU - SÜLKEM SİMİT EVİ ÇAPRAZI ORTAKÖY LEFKOŞA

 0392 227 84 61

***

İSMET ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

 0392 228 15 40

***

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

 Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy Işıkları üzeri Dumlupınar yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı Atatürk Öğretmen Akademisi yolu Lefkoşa

 2254 500

GİRNE:

RIZKI II ECZANESİ

 Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

 03928245606

***

GİRNE ECZANESİ

 Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne

 03928151447

GAZİMAĞUSA:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

 İlarma Süpermarket karşısı, 15 Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka Yolu, Mağusa

 03923662999

 ***

GÜLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa

 0392 365 38 68

GÜZELYURT:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

7141222

İSKELE:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 03923712224

LEFKE:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

 05338829456

03/06/2021 09:17
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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