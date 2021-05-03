Nöbetçi Eczaneler - 3 Mayıs 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi

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03/05/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 3 Mayıs 2021

LEFKOŞA:

CEMRE ECZANESİ

 Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa

 03922276549

***

EDA ENVER ECZANESİ

 Şht.Arseven Sk.No:6 Devlet Hast.Karşısı Lefkoşa

 03922234810

***

ÖZTEKİNER ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

 03922280508

GİRNE:

BARIŞ ECZANESİ

 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

 03928218410

***

KÜÇÜK ECZANESİ

 Canbulat Sok.No:5/C Girne

 03928153626

GAZİMAĞUSA:

ECE ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa

 03923663846

 ***

ÖREN ECZANESİ

 Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa

 03923660391

GÜZELYURT:

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 03927144894

İSKELE:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele

 3301 720

 LEFKE:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

 05338829456

03/05/2021 09:04
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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Uluslararası bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, çalışma günlerinizi yaklaşık altı saat veya daha az uyuyarak geçirmeye çalışıyorsanız, beyninizi gelecekteki başarısızlıklara hazırlıyorsunuz. Orta yaşlardaki, yaklaşık 8 bin kişiyi 25 yıl boyunca takip eden araştırmacılar, yedi saatlik gece uykusuna kıyasla altı saat veya daha az uyku süresinin demansı (bunama) yüzde 30 artırdığını keşfetti.

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