Nöbetçi Eczaneler - 3 Mayıs 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi
03/05/2021
LEFKOŞA:
CEMRE ECZANESİ
Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa
03922276549
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EDA ENVER ECZANESİ
Şht.Arseven Sk.No:6 Devlet Hast.Karşısı Lefkoşa
03922234810
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ÖZTEKİNER ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
03922280508
GİRNE:
BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
03928218410
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KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C Girne
03928153626
GAZİMAĞUSA:
ECE ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa
03923663846
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ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa
03923660391
GÜZELYURT:
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
03927144894
İSKELE:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele
3301 720
LEFKE:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456