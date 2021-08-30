Nöbetçi Eczaneler - 30 Ağustos 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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30/08/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 30 Ağustos 2021

LEFKOŞA:

ECEM ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa

 03922288956

***

ÜLKER POZAN ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

 03922235180

 ***

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

 Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17 Lefkoşa

 03924448688

 GİRNE:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

 03928213434

***

EMİNAĞA ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

 03928152248

GAZİMAĞUSA:

ÖREN ECZANESİ

 Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa

 03923660391

***

ZEYNEP ECZANESİ

 Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa

 03923651847

GÜZELYURT:

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 03927144894

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

ÜST MESARYA:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

 Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya

 03922323500

ALT MESARYA:

HERA AKESEN ECZANESİ

 Şht.Hüseyin Kafa Cad. No:2 Beyarmudu Pergama

 0533 822 29 99

KARPAZ:

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 0392 374 51 70

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

 ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

 0533 849 99 46

LEFKE:

HATİCE SOYER ECZANESİ

 Cengizköy N0:74 /A Lefke

 05488655291

30/08/2021 09:36
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TAGS: , Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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