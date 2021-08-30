Nöbetçi Eczaneler - 30 Ağustos 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
30/08/2021
LEFKOŞA:
ECEM ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa
03922288956
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ÜLKER POZAN ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
03922235180
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UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17 Lefkoşa
03924448688
GİRNE:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
03928213434
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EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
03928152248
GAZİMAĞUSA:
ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa
03923660391
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ZEYNEP ECZANESİ
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa
03923651847
GÜZELYURT:
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
03927144894
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
ÜST MESARYA:
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya
03922323500
ALT MESARYA:
HERA AKESEN ECZANESİ
Şht.Hüseyin Kafa Cad. No:2 Beyarmudu Pergama
0533 822 29 99
KARPAZ:
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
0392 374 51 70
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OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK
0533 849 99 46
LEFKE:
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291