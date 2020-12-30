Nöbetçi Eczaneler - 30 Aralık 2020

Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi 30 Aralık 2020

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30/12/2020

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Nöbetçi Eczaneler - 30 Aralık 2020

LEFKOŞA:

ÇAĞANSOY ECZANESİ

 Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

 03922236766

***

YELİM ECZANESİ

 ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI

 03922287866

 ***

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

 Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

 03922280606

 GİRNE:

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

 05488708442

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI

 03928152025

GAZİMAĞUSA:

HALKIN ECZANESİ

 Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk

 03923650112

***

ÖZNERGİS ECZANESİ

 Salamis Yolu Şık Prenses ve Halk Bankası Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa

 0392 365 24 92

GÜZELYURT:

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 0392 714 32 52

 İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

LEFKE:

HATİCE SOYER ECZANESİ

 Cengizköy N0:74 /A Lefke

 05488655291

30/12/2020 10:36
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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