Nöbetçi Eczaneler - 30 Aralık 2020
Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi 30 Aralık 2020
30/12/2020
LEFKOŞA:
ÇAĞANSOY ECZANESİ
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
03922236766
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YELİM ECZANESİ
ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI
03922287866
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YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
03922280606
GİRNE:
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne
05488708442
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SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI
03928152025
GAZİMAĞUSA:
HALKIN ECZANESİ
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk
03923650112
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ÖZNERGİS ECZANESİ
Salamis Yolu Şık Prenses ve Halk Bankası Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa
0392 365 24 92
GÜZELYURT:
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
0392 714 32 52
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
LEFKE:
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291