Nöbetçi Eczaneler - 31 Ağustos 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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31/08/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 31 Ağustos 2021

LEFKOŞA:

DERYA ECZANESİ

 Cengiz Topel Sok. Sütcüoğlu Apt. No:3 Adidas arkası Dereboyu Lefkoşa

 0392 227 61 98

***

GİZEM BEHLÜL ECZANESİ

 N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli

 0392 223 45 75

***

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

 Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa

 03922277676

GİRNE:

ADAŞEHİR ECZANESİ

 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Girne (Arçelik Yanı, Yok Yoktur Market karşısı)

 03928150188

***

İPEK YÖNEY ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne

 05338627656

GAZİMAĞUSA:

ERGİN ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

 03923654735

***

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

 No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI MAĞUSA

 0392 365 68 20

 GÜZELYURT:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt

 7142000

 İSKELE:

SELİN ECZANESİ

 Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele

 0392 371 28 56

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

31/08/2021 12:18
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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