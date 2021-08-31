Nöbetçi Eczaneler - 31 Ağustos 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
31/08/2021
LEFKOŞA:
DERYA ECZANESİ
Cengiz Topel Sok. Sütcüoğlu Apt. No:3 Adidas arkası Dereboyu Lefkoşa
0392 227 61 98
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GİZEM BEHLÜL ECZANESİ
N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli
0392 223 45 75
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SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa
03922277676
GİRNE:
ADAŞEHİR ECZANESİ
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Girne (Arçelik Yanı, Yok Yoktur Market karşısı)
03928150188
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İPEK YÖNEY ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne
05338627656
GAZİMAĞUSA:
ERGİN ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
03923654735
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GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI MAĞUSA
0392 365 68 20
GÜZELYURT:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt
7142000
İSKELE:
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele
0392 371 28 56
LEFKE:
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240