Nöbetçi Eczaneler - 31 Ocak 2021    

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31/01/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 31 Ocak 2021    

LEFKOŞA

ADAHAN ECZANESİ

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı

03922273700

ÖZGÜ TANSUĞ ECZANESİ

Öğretmenler Cad. HacıAli Sitesi 3 N0: 13/A Ortaköy BELÇA Market yanı

2232 425

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

MEHMET AKİF CAD.. MUSTAFA DERVİŞ APT.. N0:111/H GOLDEN TULİP HOTEL KARŞISI DEREBOYU

03922271110

GİRNE

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

05338300049

ÖZENİR ECZANESİ

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ

05428760660

GAZİMAĞUSA

ADA ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3

03923653130

UMUT ECZANESİ

Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası

0392 366 23 69

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7

03927141190

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3

03923712224

ÜST MESARYA

SERDARLI ECZANESİ

Serdarlı

03923767006

ALT MESARYA

KUDRET ECZANESİ

Vatan Cad. No:11 Vadili

05338386462

KARPAZ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

Livadya Apt.N0:3 Çayırova

05338219606

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele

0392 374 51 70

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

31/01/2021 12:50
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler - 31 Ocak 2021    
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