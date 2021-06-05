Nöbetçi Eczaneler - 5 Haziran 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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05/06/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 5 Haziran 2021

LEFKOŞA:

ALİ ERSOY ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. No:65 Ünsaldı Apt. No:1 Aydemet Metehan Zefir Cafe ve Tiryaki Meyhane yanı

 3301277

***

GALEN ECZANESİ

 Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 0392 227 26 03

***

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ 

 Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı Lefkoşa

 03922272350

GİRNE:

DÜNYA ECZANESİ

 Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu.

 0392 815 00 09

 ***

KÜÇÜK ECZANESİ

 Canbulat Sok.No:5/C Girne

 03928153626

GAZİMAĞUSA:

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ

 03923655594

***

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

 Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa

 03923654280

GÜZELYURT:

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt

 03927142874

İSKELE:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

 05391099577

LEFKE:

HATİCE SOYER ECZANESİ

 Cengizköy N0:74 /A Lefke

 05488655291

05/06/2021 08:51
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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