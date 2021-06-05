Nöbetçi Eczaneler - 5 Haziran 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
05/06/2021
LEFKOŞA:
ALİ ERSOY ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. No:65 Ünsaldı Apt. No:1 Aydemet Metehan Zefir Cafe ve Tiryaki Meyhane yanı
3301277
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GALEN ECZANESİ
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
0392 227 26 03
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YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı Lefkoşa
03922272350
GİRNE:
DÜNYA ECZANESİ
Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu.
0392 815 00 09
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KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C Girne
03928153626
GAZİMAĞUSA:
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ
03923655594
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SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa
03923654280
GÜZELYURT:
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt
03927142874
İSKELE:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele
05391099577
LEFKE:
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291