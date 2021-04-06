Nöbetçi Eczaneler - 6 Nisan 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
06/04/2021
LEFKOŞA:
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
03922236750
***
CEMRE ECZANESİ
Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa
03922276549
***
SEVCAN ECZANESİ
ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR/LEFKOŞA
0392 227 60 71
GİRNE:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
03928213434
***
DEFNE ECZANESİ
Atatürk Cad. No:20 Girne
03928153516
GAZİMAĞUSA:
TANYA SALİMER ECZANESİ
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa
03923669988
***
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
03923655959
GÜZELYURT:
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
03927147052
İSKELE:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele
0548 860 55 54
LEFKE:
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke
03927277649