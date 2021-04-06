Nöbetçi Eczaneler - 6 Nisan 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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06/04/2021

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Nöbetçi Eczaneler - 6 Nisan 2021

LEFKOŞA:

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

 03922236750

***

CEMRE ECZANESİ

 Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa

 03922276549

***

SEVCAN ECZANESİ

 ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR/LEFKOŞA

 0392 227 60 71

GİRNE:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

 03928213434

***

DEFNE ECZANESİ

 Atatürk Cad. No:20 Girne

 03928153516

GAZİMAĞUSA:

TANYA SALİMER ECZANESİ

 Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa

 03923669988

***

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

 03923655959

GÜZELYURT:

ERİN ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

 03927147052

İSKELE:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele

 0548 860 55 54

LEFKE:

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 03927277649

06/04/2021 09:02
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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