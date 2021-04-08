Nöbetçi Eczaneler - 8 Nisan 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi
08/04/2021
LEFKOŞA:
ABBASOĞLU ECZANESİ
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
03922271664
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FULDEN DONANGİL ECZANESİ
Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı
0392 228 25 72
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SEVAL ECZANESİ
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa
03922238675
GİRNE:
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı )
0392 815 73 50
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ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
0392 821 38 88
GAZİMAĞUSA:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
İlarma Süpermarket karşısı, 15 Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka Yolu, Mağusa
05338617098
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REZAN ECZANESİ
SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT
03923656911
GÜZELYURT:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı
0392 714 18 94
İSKELE:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele
3301720
LEFKE:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE
7278 565