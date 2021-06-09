Nöbetçi Eczaneler - 9 Haziran 2021
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
09/06/2021
LEFKOŞA:
EDA ENVER ECZANESİ
Şht.Arseven Sk.No:6 Devlet Hast.Karşısı Lefkoşa
03922234810
***
GÜNEY ECZANESİ
Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara
03922276695
***
ÖZTEKİNER ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
03922280508
GİRNE:
DEFNE ECZANESİ
Atatürk Cad. No:20 Girne
03928153516
***
BUĞÇE ECZANESİ
Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne
03928150032
GAZİMAĞUSA:
GÜZER ECZANESİ
CITY MALL AVM YANI, DERSHANELER YOLU, GOLDEN CAR WASH ÇAPRAZI, ÇANAKKALE, GAZIMAĞUSA
0533 874 03 74
***
TANYA SALİMER ECZANESİ
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa
03923669988
GÜZELYURT:
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
03927143005
İSKELE:
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
LEFKE:
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke
03927277649