Nöbetçi Eczaneler (01 Ağustos 2024)

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01/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler (01 Ağustos 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

01.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 14 57

Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa

***

FERİN ECZANESİ

01.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 42 82

Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli

***

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

01.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 96 19

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ALENBAY ECZANESİ

01.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 886 12 24

Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne

***

EMİN ECZANESİ

01.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

KANDİL ECZANESİ

01.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

MAĞUSA BÖLGESİ:

HANDE BESMEL ECZANESİ

01.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 34 50

Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa

***

MEVA ECZANESİ

01.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

NİLGÜN ECZANESİ

01.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

01.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

SERDARLI ECZANESİ

01.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

BUĞRA ECZANESİ

01.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 19:00

(0392) 377 88 25

Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

01.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

KARPAZIN ECZANESİ

01.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 18:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

01.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 18:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

01/08/2024 09:27
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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