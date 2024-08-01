Nöbetçi Eczaneler (01 Ağustos 2024)
01/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
01.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 14 57
Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa
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FERİN ECZANESİ
01.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 42 82
Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli
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SEVAL KAYMAK ECZANESİ
01.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 96 19
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ALENBAY ECZANESİ
01.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 886 12 24
Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne
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EMİN ECZANESİ
01.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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KANDİL ECZANESİ
01.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
MAĞUSA BÖLGESİ:
HANDE BESMEL ECZANESİ
01.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 34 50
Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa
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MEVA ECZANESİ
01.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
NİLGÜN ECZANESİ
01.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
01.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
SERDARLI ECZANESİ
01.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
BUĞRA ECZANESİ
01.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 19:00
(0392) 377 88 25
Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
01.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
KARPAZIN ECZANESİ
01.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 18:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
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OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
01.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 18:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz01/08/2024 09:27