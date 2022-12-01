Nöbetçi Eczaneler (01 Aralık 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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01/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (01 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

HAZAL REİS ECZANESİ

01.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 65 05

İplik Pazarı Lefkoşa

***

ÖZYOL ECZANESİ

01.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 21 31

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

***

SONUÇ ECZANESİ

01.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 32 70

Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİNAĞA ECZANESİ

01.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

***

MELİS UZUN ECZANESİ

01.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 97 77

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

01.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASLI EREN ECZANESİ

01.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 47 47

Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa

***

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

01.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 868 09 01

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

01.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

01.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

01.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

01/12/2022 09:27
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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