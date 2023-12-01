Nöbetçi Eczaneler (01 Aralık 2023)

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01/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (01 Aralık 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

01.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 91 55

Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

01.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 224 09 88

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

***

MUSTAFA PEHLİVAN ECZANESİ

01.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 71 07

Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 88, Kızılbaş, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

01.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

***

EMİNAĞA ECZANESİ

01.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

01.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

01.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

***

İNEM MİMAR ECZANESİ

01.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 842 27 95

Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

01.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

01.12.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

01.12.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

 

01/12/2023 08:55
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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