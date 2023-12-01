Nöbetçi Eczaneler (01 Aralık 2023)
01/12/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
01.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 91 55
Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
01.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 224 09 88
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
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MUSTAFA PEHLİVAN ECZANESİ
01.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 71 07
Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 88, Kızılbaş, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
01.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
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EMİNAĞA ECZANESİ
01.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
01.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
01.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
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İNEM MİMAR ECZANESİ
01.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 842 27 95
Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
01.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
01.12.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
01.12.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele