Nöbetçi Eczaneler (01 Eylül 2023)

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01/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (01 Eylül 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ERSAĞ ECZANESİ

01.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 62 17

Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa

***

FERİN ECZANESİ

01.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 42 82

Cebeci Sok.N0:35 Yenikent Gönyeli

***

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

01.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 96 19

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BUĞÇE ECZANESİ

01.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

***

ÖMRÜM ECZANESİ

01.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 822 22 87

Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

01.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYBENK ECZANESİ

01.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

***

REZAN ECZANESİ

01.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

NİLGÜN ECZANESİ

01.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

01.09.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

01.09.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

01/09/2023 11:07
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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