Nöbetçi Eczaneler (01 Eylül 2023)
01/09/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ERSAĞ ECZANESİ
01.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 62 17
Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa
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FERİN ECZANESİ
01.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 42 82
Cebeci Sok.N0:35 Yenikent Gönyeli
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SEVAL KAYMAK ECZANESİ
01.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 96 19
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BUĞÇE ECZANESİ
01.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 32
Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
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ÖMRÜM ECZANESİ
01.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 822 22 87
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
01.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYBENK ECZANESİ
01.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
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REZAN ECZANESİ
01.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
NİLGÜN ECZANESİ
01.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
01.09.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
01.09.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
KONUM VE DETAYLI BİLGİ