Nöbetçi Eczaneler (01 Kasım 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
01/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AHMET MISIRLI ECZANESİ
01.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 93
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya
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MALEK ECZANESİ
01.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 92 70
Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Marmara Dış Kapı No: 16 A, İstanbul Perde yanı Marmara Bölgesi, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
TÖRENAĞA ECZANESİ
01.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 10 08
Gaz. Kemal Aşık Cad. No: 60, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
01.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
GİRNE ECZANESİ
01.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
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İLGEN ECZANESİ
01.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÖREN ECZANESİ
01.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 34 57
Cengizhan yolu No: 91. Maraş bölgesi, Gazimağusa (Öztemur hırdavat ve Fidan marketin karşısı. Kombos meydanı)
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VELİ ATEŞ ECZANESİ
01.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0932) 365 04 19
Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
01.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
01.11.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
BUSE ULUÇAY ECZANESİ
01.11.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0533) 840 50 68
Şht. Karter Cad. Cevizli Dış Kapı 30A, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
01.11.2024 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
***
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
01.11.2024 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele01/11/2024 09:25