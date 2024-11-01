Nöbetçi Eczaneler (01 Kasım 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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01/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (01 Kasım 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AHMET MISIRLI ECZANESİ

01.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 93

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya

***

MALEK ECZANESİ

01.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 92 70

Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Marmara Dış Kapı No: 16 A, İstanbul Perde yanı Marmara Bölgesi, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

TÖRENAĞA ECZANESİ

01.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 10 08

Gaz. Kemal Aşık Cad. No: 60, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

01.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

GİRNE ECZANESİ

01.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

***

İLGEN ECZANESİ

01.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÖREN ECZANESİ

01.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 34 57

Cengizhan yolu No: 91. Maraş bölgesi, Gazimağusa (Öztemur hırdavat ve Fidan marketin karşısı. Kombos meydanı)

***

VELİ ATEŞ ECZANESİ

01.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0932) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

01.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

01.11.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

BUSE ULUÇAY ECZANESİ

01.11.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0533) 840 50 68

Şht. Karter Cad. Cevizli Dış Kapı 30A, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

01.11.2024 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

01.11.2024 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

01/11/2024 09:25
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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