Nöbetçi Eczaneler (01 Mart 2024)
01/03/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
01.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 16
Okullar Yolu Sokak. No: 66A Dış Kapı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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CEVHER ECZANESİ
01.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 72 51 - (0533) 864 98 98
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
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KERMİYA ECZANESİ
01.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 34 83
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya
GİRNE BÖLGESİ:
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
01.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne
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EMİN ECZANESİ
01.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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TURGAY PARALI ECZANESİ
01.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
01.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 40
Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)
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VELİ ATEŞ ECZANESİ
01.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 04 19
Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
01.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
01.03.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
01.03.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele