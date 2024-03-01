Nöbetçi Eczaneler (01 Mart 2024)

ads ads ads ads
01/03/2024

ads
Nöbetçi Eczaneler (01 Mart 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

01.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No: 66A Dış Kapı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

CEVHER ECZANESİ

01.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 72 51 - (0533) 864 98 98

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

***

KERMİYA ECZANESİ

01.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 34 83

Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya

GİRNE BÖLGESİ:

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

01.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne

***

EMİN ECZANESİ

01.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

TURGAY PARALI ECZANESİ

01.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

01.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 40

Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)

***

VELİ ATEŞ ECZANESİ

01.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

01.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

01.03.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

01.03.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

 

01/03/2024 09:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.