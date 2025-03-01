Nöbetçi Eczaneler (01 Mart 2025)

01 Mart Cumartesi KKTC Nöbetçi Eczaneleri

YAYIN TARİHİ:
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01/03/2025

Nöbetçi Eczaneler (01 Mart 2025)

 

 

 

LEFKOŞA BÖLGESİ

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

01.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 91 55

Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Eski Lemar karşısı, Ekor karşısı, Kücük Kaymaklı, Lefkoşa

GÜLNUR ECZANESİ

01.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 66 30

N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Kalın Yol üzeri Güvenir Göz Hastanesi yanı Köseoğlu market sırası Metehan Lefkoşa

NECATİBEY ECZANESİ

01.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 14 78

Osman Paşa Cad. No: 9/7, Domino Pizza yanı ve Hangover karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

01.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

ORÇUN ÖZKASAP ECZANESİ

01.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 21 22

Karaoğlanoğlu Caddesi Zeytinlik Kesimi Atilla Çankaya Apt. 92 B No: 4, Karaoğlanoğlu, Girne

SOYERLER ECZANESİ

01.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

01.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 20 26

15 Ağustos Bulvarı, Larnaka Yolu Halken Tower Gazimağusa

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

01.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 59 59

New Life Apt. Dükkan 1 Yaşam Hastanesi Yanı Gazi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

GİLANLI ECZANESİ

01.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

01.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

01.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ

KINAY ECZANESİ

01.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 70 70

Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

01.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

01.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

01.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

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TAGS: Nöbetçi Eczaneleri, haber, kıbrıs
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