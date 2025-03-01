Nöbetçi Eczaneler (01 Mart 2025)
01 Mart Cumartesi KKTC Nöbetçi Eczaneleri
01/03/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
01.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 91 55
Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Eski Lemar karşısı, Ekor karşısı, Kücük Kaymaklı, Lefkoşa
GÜLNUR ECZANESİ
01.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 66 30
N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Kalın Yol üzeri Güvenir Göz Hastanesi yanı Köseoğlu market sırası Metehan Lefkoşa
NECATİBEY ECZANESİ
01.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 14 78
Osman Paşa Cad. No: 9/7, Domino Pizza yanı ve Hangover karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
01.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
ORÇUN ÖZKASAP ECZANESİ
01.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 21 22
Karaoğlanoğlu Caddesi Zeytinlik Kesimi Atilla Çankaya Apt. 92 B No: 4, Karaoğlanoğlu, Girne
SOYERLER ECZANESİ
01.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
01.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 20 26
15 Ağustos Bulvarı, Larnaka Yolu Halken Tower Gazimağusa
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
01.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 59 59
New Life Apt. Dükkan 1 Yaşam Hastanesi Yanı Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GİLANLI ECZANESİ
01.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
01.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
01.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ
KINAY ECZANESİ
01.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 70 70
Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
01.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
01.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
01.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele