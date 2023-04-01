Nöbetçi Eczaneler (01 Nisan 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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01/04/2023

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Nöbetçi Eczaneler (01 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ADAHAN ECZANESİ

01.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 37 00

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

01.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 82 22

Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy

***

CANEŞ ECZANESİ

01.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 52 20

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

GİRNE BÖLGESİ:

MARYAM ECZANESİ

01.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

***

MELİS UZUN ECZANESİ

01.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 97 77

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

***

TÖRENSEL ECZANESİ

01.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk

MAĞUSA BÖLGESİ:

ECE ECZANESİ

01.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 38 46

Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

***

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

01.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

01.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

01.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

SERDARLI ECZANESİ

01.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

TURAN CEYDA ECZANESİ

01.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 83 80

Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

01.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

01/04/2023 09:09
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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