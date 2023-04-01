Nöbetçi Eczaneler (01 Nisan 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
01/04/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ
ADAHAN ECZANESİ
01.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 37 00
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
01.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 82 22
Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy
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CANEŞ ECZANESİ
01.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 52 20
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
GİRNE BÖLGESİ:
MARYAM ECZANESİ
01.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
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MELİS UZUN ECZANESİ
01.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 97 77
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
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TÖRENSEL ECZANESİ
01.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk
MAĞUSA BÖLGESİ:
ECE ECZANESİ
01.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 38 46
Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
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VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
01.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 36 31
Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
01.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
01.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
SERDARLI ECZANESİ
01.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
TURAN CEYDA ECZANESİ
01.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 83 80
Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
01.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele