Nöbetçi Eczaneler (01 Şubat 2025)
1 Şubat Cumartesi KKTC Nöbetçi Eczaneleri
01/02/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
ERTUNGA ECZANESİ
01.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 880 82 22
Marmara Bölgesi 4, Sokak No: 19, Eski Ayko Ayakkabı Fabrikası karşısıLefkoşa
GALEN ECZANESİ
01.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
HALKSEVER ECZANESİ
01.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 10 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ
ADAŞEHİR ECZANESİ
01.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
01.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
BAŞAK ECZANESİ
01.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
01.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
ZEYNEP ECZANESİ
01.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 18 47
İsmet İnönü Bulvarı No: 7, Salamis Yolu, Sulu Çember yanı, İki Minareli Cami Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
NİLGÜN ECZANESİ
01.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
01.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
MELİZ ECZANESİ
01.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 872 42 62
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
01.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 830 84 01
Atatürk Caddesi No:72 Dilekkaya Lefkoşa
İSKELE BÖLGESİ
İSKELE ECZANESİ
01.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 117 12 35
Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
01.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
01.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz