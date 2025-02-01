Nöbetçi Eczaneler (01 Şubat 2025)

1 Şubat Cumartesi KKTC Nöbetçi Eczaneleri

YAYIN TARİHİ:
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01/02/2025

Nöbetçi Eczaneler (01 Şubat 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ERTUNGA ECZANESİ

01.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 880 82 22

Marmara Bölgesi 4, Sokak No: 19, Eski Ayko Ayakkabı Fabrikası karşısıLefkoşa

GALEN ECZANESİ

01.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

HALKSEVER ECZANESİ

01.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 10 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ

ADAŞEHİR ECZANESİ

01.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

01.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

BAŞAK ECZANESİ

01.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

01.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

ZEYNEP ECZANESİ

01.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 18 47

İsmet İnönü Bulvarı No: 7, Salamis Yolu, Sulu Çember yanı, İki Minareli Cami Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

NİLGÜN ECZANESİ

01.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

01.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

MELİZ ECZANESİ

01.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 872 42 62

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

01.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 830 84 01

Atatürk Caddesi No:72 Dilekkaya Lefkoşa

İSKELE BÖLGESİ

İSKELE ECZANESİ

01.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 117 12 35

Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

01.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

01.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Nöbetçi Eczaneleri
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