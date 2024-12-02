Nöbetçi Eczaneler (02 Aralık 2024)
02/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
02.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 90 50
Salih Mecit Sokak Mustafa Tunçbilek Apt. No: 10/A, Puma ve Haydar Paşa Ticaret Lisesi Yolu üstü Lefkoşa
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MİEL ECZANESİ
02.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 889 00 09
Aydemet Mahallesi, Nazım Himet Caddedi No: 46/B Blok F2, Lefkoşa
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PERVİN ECZANESİ
02.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 28 18
Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ
02.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
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İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
02.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
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ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
02.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HANDE BESMEL ECZANESİ
02.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 34 50
Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa
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KAĞAN KANDEMİR ECZANESİ
02.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 881 66 26
Samanyolu Sokak Ayten 2 Apt. Dükkan No:3 Kaliland Bölgesi Alasya Park Sitesi Karşısı Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SEVİL ECZANESİ
02.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
02.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
02.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
KARPAZ BÖLGESİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
02.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SAKİNER ECZANESİ
02.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa