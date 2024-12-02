Nöbetçi Eczaneler (02 Aralık 2024)

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02/12/2024

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Nöbetçi Eczaneler (02 Aralık 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

02.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 90 50

Salih Mecit Sokak Mustafa Tunçbilek Apt. No: 10/A, Puma ve Haydar Paşa Ticaret Lisesi Yolu üstü Lefkoşa

***

MİEL ECZANESİ

02.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 889 00 09

Aydemet Mahallesi, Nazım Himet Caddedi No: 46/B Blok F2, Lefkoşa

***

PERVİN ECZANESİ

02.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 28 18

Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ

02.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

***

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

02.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

***

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

02.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HANDE BESMEL ECZANESİ

02.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 34 50

Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Şafak Plaza No:10 Karakol Bölgesi Mağusa

***

KAĞAN KANDEMİR ECZANESİ

02.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 881 66 26

Samanyolu Sokak Ayten 2 Apt. Dükkan No:3 Kaliland Bölgesi Alasya Park Sitesi Karşısı Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SEVİL ECZANESİ

02.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

02.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

02.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

KARPAZ BÖLGESİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

02.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SAKİNER ECZANESİ

02.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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