Nöbetçi Eczaneler (02 Aralık 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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02/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (02 Aralık 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

EREN ECZANESİ

02.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 74

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

***

MERVE BİLLUR ECZANESİ

02.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 43 50

Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli

***

SERPİN ONAY ECZANESİ

02.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 39 24

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ÖMRÜM ECZANESİ

02.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 22 87

Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

02.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 25

Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne

***

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

02.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÖZGE KALE ECZANESİ

02.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 88 66

Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa

***

ULUÇAY ECZANESİ

02.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 24

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞA ECZANESİ

02.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

02.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

SERDARLI ECZANESİ

02.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

KINAY ECZANESİ

02.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 70 70

Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

02.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

02/12/2023 09:04
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TAGS: nöbetçi eczaneler
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