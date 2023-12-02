Nöbetçi Eczaneler (02 Aralık 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
02/12/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
EREN ECZANESİ
02.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 74
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
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MERVE BİLLUR ECZANESİ
02.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 43 50
Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
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SERPİN ONAY ECZANESİ
02.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 39 24
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ÖMRÜM ECZANESİ
02.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 22 87
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
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SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
02.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 25
Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne
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ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
02.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÖZGE KALE ECZANESİ
02.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 88 66
Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa
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ULUÇAY ECZANESİ
02.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 24
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞA ECZANESİ
02.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
02.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
SERDARLI ECZANESİ
02.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
KINAY ECZANESİ
02.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 70 70
Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
02.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele