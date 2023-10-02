Nöbetçi Eczaneler (02 Ekim 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
02/10/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ABBASOĞLU ECZANESİ
02.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 16 64
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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CEVHER ECZANESİ
02.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 72 51
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
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HALKSEVER ECZANESİ
02.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 10 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
DEFNE ECZANESİ
02.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
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EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
02.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne
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SOYERLER ECZANESİ
02.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
02.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa
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AYBENK ECZANESİ
02.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
02.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
02.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
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İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
02.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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