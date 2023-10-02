Nöbetçi Eczaneler (02 Ekim 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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02/10/2023

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Nöbetçi Eczaneler (02 Ekim 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ABBASOĞLU ECZANESİ

02.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 16 64

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

CEVHER ECZANESİ

02.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 72 51

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

***

HALKSEVER ECZANESİ

02.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 10 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

DEFNE ECZANESİ

02.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

***

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

02.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne

***

SOYERLER ECZANESİ

02.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

02.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa

***

AYBENK ECZANESİ

02.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

02.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

02.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

***

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

02.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

02/10/2023 09:26
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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